„GNTM“-Wirbel: Heidis Sieger etwa schon im Netz?

„Liebe es mehr, wenn es live ist“

Und Heidi Klum? Die äußerte schon vor Kurzem im Gespräch mit „Gala“ ihre Bedenken über darüber, das „GNTM“-Finale nicht mehr live zu zeigen. „Ich finde, es ist gut geworden und es ist anders“, erklärte sie, dass sie mit dem Ergebnis zwar zufrieden sei, räumte dann aber ein, dass ihr Herz eigentlich für eine Live-Show schlägt. „Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde.“