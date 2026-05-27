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Ein Tag vorm Finale!

„GNTM“-Wirbel: Heidis Sieger etwa schon im Netz?

Society International
27.05.2026 13:18
Heidi Klum mit ihren Finalisten: Wurden die glücklichen Sieger etwa schon im Netz geleakt?
Heidi Klum mit ihren Finalisten: Wurden die glücklichen Sieger etwa schon im Netz geleakt?(Bild: ProSieben/Max Montgomery)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mega-Panne vor dem Finale von „GNTM“: Weil die große Entscheidung erstmals in der Geschichte der Model-Castingshow schon vorab aufgezeichnet wurde, kam es jetzt zu einem Mega-Spoiler! Die Gewinner der aktuellen Staffel wurden nämlich bereits im Netz veröffentlicht.

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Bislang wurde das „GNTM“-Finale immer als große Liveshow zelebriert, heuer wurde die Show aber schon im Februar aufgezeichnet. Die Sieger stehen also schon längst fest, ebenso wie das Cover des Magazins „Harper‘s Bazaar“ auf dem die glücklichen, neuen Topmodels traditionell zu sehen sind.

Und genau da ist der Hund offenbar begraben. Das Modemagazin verschickte die aktuelle Ausgabe nämlich bereits an seine Abonnenten. Und so landeten die Bilder der neuen „GNTM“-Sieger im Netz!

Vorsicht, Spoiler!
Wer sich die Überraschung beim großen Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ nicht vermiesen will, der sollte jetzt auf keinen Fall weiterlesen.

Wer es in die letzte Show von „GNTM“ geschafft hat, das wurde ja schon in der letzten Woche verraten, denn die Finalisten Godfrey (34), Ibo (21), Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25) posierten bereits für das Covershooting der „Harper‘s Bazaar“. Wie die im Netz geleakte Ausgabe nun enthüllt, werden Aurélie und Ibo am Donnerstag offenbar zu den strahlenden Siegern gekürt.

Aurélie beim Shooting für „Harper‘s Bazaar“ – ist sie das Topmodel 2026?
Aurélie beim Shooting für „Harper‘s Bazaar“ – ist sie das Topmodel 2026?(Bild: ProSieben/Max Montgomery)

Oder hat Heidi im Finale doch noch eine Überraschung parat? ProSieben reagierte auf Anfrage der „Bild“-Zeitung jedenfalls kryptisch. „Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im ,GNTM‘-Finale passiert“, erklärte Sprecher Christoph Körfer demnach.

Auch Ibo hat das Covershooting für „Harper‘s Bazaar“ gemeistert.
Auch Ibo hat das Covershooting für „Harper‘s Bazaar“ gemeistert.(Bild: ProSieben/Max Montgomery)

„Liebe es mehr, wenn es live ist“
Und Heidi Klum? Die äußerte schon vor Kurzem im Gespräch mit „Gala“ ihre Bedenken über darüber, das „GNTM“-Finale nicht mehr live zu zeigen. „Ich finde, es ist gut geworden und es ist anders“, erklärte sie, dass sie mit dem Ergebnis zwar zufrieden sei, räumte dann aber ein, dass ihr Herz eigentlich für eine Live-Show schlägt. „Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde.“ 

Am Ende habe sie sich aber dem Wunsch des Senders gefügt und gemeint: „Okay, probieren wir es so, wenn ihr das unbedingt in Hollywood machen wollt.“

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Hollywoodstars beim Finale dabei
Während für die Finalisten die Euphorie einer Live-Show ein wenig verpufft sei, kann das Finale dafür mit absoluten Megastars punkten. „Es wäre vielleicht schwieriger gewesen, zum Beispiel eine Sharon Stone für einen Tag nach Deutschland zu bekommen“, gab Klum zu. Neben der Hollywood-Ikone werden in der Finalshow auch Nicole Scherzinger, Demi Lovato oder Adriana Lima dabei sein.

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