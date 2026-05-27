Bankräuber (67) saß schon über 40 Jahre im Häfen

Mehr als 40 Jahre verbrachte ein mittlerweile 67-jähriger Krimineller bereits im Strafvollzug – deutlich mehr als die Hälfte seines Lebens. Am 24. März überfiel der Pensionist ein Jahr nach seiner Haftentlassung auf der Linzer Uni eine Bankfiliale, wurde kurz darauf gefasst. Am 19. Juni steht er vor Gericht. Der Verdacht liegt nahe, dass ihm der Häfen zur zweiten Heimat geworden ist.
Der tatverdächtige 67-Jährige soll am Dienstag, dem 24. März, gegen 11.30 Uhr maskiert die Raiffeisenbank am Linzer Uni-Campus betreten und die beiden Mitarbeiterinnen mit einem kleinkalibrigen Revolver bedroht haben. Er stopfte etwa 6000 Euro in ein Einkaufssackerl, lief danach hinaus, stürzte und schlug sich das Gesicht blutig. So legte er quasi eine Spur und verlor auch Geldscheine. Um 11.57 Uhr stellten ihn Polizisten in einem nahen Parkhaus. Beute und Waffe hatte er noch bei sich.
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