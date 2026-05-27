Bankräuber (67) saß schon über 40 Jahre im Häfen

Der tatverdächtige 67-Jährige soll am Dienstag, dem 24. März, gegen 11.30 Uhr maskiert die Raiffeisenbank am Linzer Uni-Campus betreten und die beiden Mitarbeiterinnen mit einem kleinkalibrigen Revolver bedroht haben. Er stopfte etwa 6000 Euro in ein Einkaufssackerl, lief danach hinaus, stürzte und schlug sich das Gesicht blutig. So legte er quasi eine Spur und verlor auch Geldscheine. Um 11.57 Uhr stellten ihn Polizisten in einem nahen Parkhaus. Beute und Waffe hatte er noch bei sich.