Auch ohne „Zuckerl“ ein Titel für die Ewigkeit

„Die Burschen haben trotzdem ausgiebig gefeiert, ich hab’s ein bisserl ruhiger angehen lassen. Beim letzten Heimspiel gibt’s dann das große Fest“, grinst Coach Edi Stössl. Das ausgeschlagene „Zuckerl“ schmerzt unterhalb des Wienerwaldes aber weniger, als der Verbleib im dritten Stock. „Finanziell wäre es, je nach Los, eine schöne Sache für den Verein, aber es ist nur eine Partie. Der Titel bleibt für die Ewigkeit. Im Nachhinein ist es für mich bitterer, dass wir den Schritt nach oben nicht machen können.“