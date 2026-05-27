Uni-Großdemo gegen Sparpaket zieht durch Wien

Laut ÖAMTC ist seit 12 Uhr wegen zweier Demonstrationen unter dem Motto „Milliardenkürzungen bei den Unis? Nicht mit uns“ mit zeitweisen Sperren auf der Ringstraße und am Karlsplatz zu rechnen. Der erste Demozug mit tausenden Protestierenden startete unter brütender Hitze bei der Technischen Universität (TU) Wien am Karlsplatz. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) Wien sprach laut eigenen Angaben sogar von 21.000 Teilnehmenden noch vor Beginn des Protestzugs.