Forscher wollen Glasfaser auf dem Mond verlegen

Hilfreich für Astronauten

Der Mond sei für diese Methode ideal, da es keine Atmosphäre und keinen Wind gebe, der die Messungen stören könnte, so die ETH. Labortests mit künstlichem Mondstaub hätten gezeigt, dass die Kabel die Signale auch dann gut empfangen, wenn sie nur auf der Oberfläche liegen und nicht vergraben sind.