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William: „Ohne Kate käme Familie nicht zurecht“

Royals
22.05.2026 13:17
Prinz William schwärmte in einem Radio-Interview in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau Kate. ...
Prinz William schwärmte in einem Radio-Interview in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau Kate. Und richtete seinen Kindern aus, dass sie auf dem Weg in die Schule nicht trödeln oder streiten sollen.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Thronfolger Prinz William hat in einem Radio-Interview in liebevoller Weise von seiner Ehefrau Kate geschwärmt. „Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau“, sagte der 43-Jährige in einer Frühstückssendung des britischen Senders „Heart Radio“ am Freitag – und hatte gleichzeitig eine liebe Papa-Nachricht an seine Kids.

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„Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen“, schwärmte William von seiner schönen Ehefrau. Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Jawort und feierte damit erst kürzlich den 15. Hochzeitstag.

Kate „ganz begeistert“ von Italien-Reise
In der Sendung sprach der Thronfolger auch über Kates erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die 44-Jährige war zuletzt in die italienische Provinz Reggio Emilia gereist. Im Fokus stand dabei das Thema frühkindliche Entwicklung – eine Herzensangelegenheit der Prinzessin.

Hier schwärmt Prinz William von seiner Ehefrau Prinzessin Kate:

  Kate sei „ganz begeistert“ zurückgekehrt, erzählt William. Er sei „wirklich froh, dass alles so gut gelaufen ist“, sagte er, und „sehr, sehr stolz“ auf seine Ehefrau. „Sie war unglaublich.“

Dennoch werde sich die Prinzessin nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien, sagte William. Deshalb müsse man darauf achten, „dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann“.

„Bitte seid pünktlich“
Auch über seine drei Kinder plauderte Prinz William in der Radioshow ganz offen und verriet nicht nur, dass er eigentlich kein Morgenmensch sei, sondern dass es zuweilen in der Früh vor der Schule auch recht chaotisch zugehe. 

Weshalb der Thronfolger für seinen Nachwuchs auch eine Nachricht via Radio parat hatte. „Charlotte und Louis, da George gestern ja in der Schule übernachtet hat, falls ihr zuhört: Bitte seid pünktlich. Und achtet darauf, dass es heute Morgen keinen Streit darüber gibt, wer was hört“, lachte William über seine Rasselbande.

Hier können Sie sich einen Ausschnitt aus dem Radio-Interview mit Prinz William anhören:

Chemotherapie nach Krebs-Diagnose 
Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein.

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In Remission bedeutet bei Krebs üblicherweise, dass die Krankheit unter Kontrolle oder derzeit nicht nachweisbar ist. Die genaue Bedeutung hängt von der individuellen Situation ab. Bei vielen Krebsarten wird man erst nach fünf Jahren ohne Rückfall als geheilt angesehen.

Um welche Art von Krebs es sich bei Kate handelte, ist nicht bekannt. Kate kehrte seitdem schrittweise wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück.

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