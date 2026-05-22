Gesundheit: Rechnungshof sieht Versorgungsproblem

Der RH spricht sich in seinem Bericht unter anderem für mehr Primärversorgung, weniger Parallelität und eine Konzentration bei den Krankenhäusern aus. Sowohl die aktuelle Finanzierung der Krankenversicherung als auch die der öffentlichen Krankenhäuser wird als problematisch empfunden. Die Mittelverteilung solle aus der Zielstruktur festgelegt werden. Geprüft werden sollen aus Sicht des RH zudem Selbstbehalte oder sonstige Zuzahlungen der Patientinnen und Patienten.