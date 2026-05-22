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Finanzielle Sorgen bei zweifachem Weltmeister

Ski Nordisch
22.05.2026 12:29
Dawid Kubacki soll seinen beiden Hauptsponsoren verloren haben.
Dawid Kubacki soll seinen beiden Hauptsponsoren verloren haben.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
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Von krone Sport

Dawid Kubacki steckt offenbar in ernsthaften finanziellen Problemen. Laut dem Portal „vecer.com“ soll der polnische Skispringer seine beiden Hauptsponsoren verloren haben. 

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Neben dem österreichischen Süßwaren-Konzern Manner soll auch Kubackis Ausstatter BWT die Zusammenarbeit mit dem zweifachen Weltmeister beendet haben. Ohne der finanziellen Unterstützung fehlt ihm nun die Grundlage für eine weitere Saison.

2019/20 gewann Kubacki die Vierschanzentournee.
2019/20 gewann Kubacki die Vierschanzentournee.(Bild: Andreas Tröster)

Kubacki will weitermachen
Polnische Medien berichten bereits von einem möglichen Karriereende des 36-Jährigen – unfreiwillig wohlgemerkt, noch im März meinte Kubacki: „Ich werde weiterhin springen, ich bin nach wie vor motiviert und weiß, was ich nächste Saison machen will.“

Rettung könnte der slowenische Hersteller Slatnar bringen, laut „Vecer.com“ soll Kubacki bereits mit dem Ausstatter von Anze Lanisek verhandeln.

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