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Rekord geknackt

Cooler Brite schrieb am Mount Everest Geschichte

Ausland
22.05.2026 12:34
Der britische Bergsteiger Kenton Cool liebt den Mount Everest.
Der britische Bergsteiger Kenton Cool liebt den Mount Everest.(Bild: AFP/PRAKASH MATHEMA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nicht nur seinen eigenen, sondern auch einen weltweiten Rekord hat der 52-jährige Kenton Cool mit seinem jüngsten und 20. Aufstieg auf den Mount Everest geknackt. Der Brite gilt damit als Mensch mit den meisten Besteigungen des 8849 Meter hohen Everest, der nicht der ethnischen Gruppe der Sherpas aus der Region entstammt.

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Zusammen mit einer Gruppe von Kletterern habe Cool am Freitag den Gipfel erreicht, teilte die nepalesische Tourismusabteilung mit. Nach Angaben des Expeditionsveranstalters war Cool nach dem erfolgreichen Aufstieg zunächst zurück auf dem South Col genannten Bergsattel in etwa 7900 Meter Höhe zwischen dem Everest und dem Lhotse angekommen.

2004 zum ersten Mal am Dach der Welt
Cool hatte den Berg im Himalaya zum ersten Mal 2004 bestiegen. Seitdem hat er diese Leistung fast jedes Jahr wiederholt. Der Everest befindet sich an der Grenze von Nepal und China. Von beiden Ländern aus kann er bestiegen werden, wobei die chinesischen Behörden Touren über Tibet derzeit untersagen.

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Der Rekordhalter aus Nepal
Der Rekordhalter für die meisten Everest-Besteigungen ist der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa. Er hat den Gipfel bereits 32 Mal bezwungen. Er führte in der aktuellen frühjahreszeitlichen Klettersaison erneut ein Team auf dem Weg zur Spitze des Everest an. Sherpas arbeiten häufig als Führer und Träger für Bergsteiger aus dem Ausland.

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