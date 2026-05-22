Cooler Brite schrieb am Mount Everest Geschichte

2004 zum ersten Mal am Dach der Welt

Cool hatte den Berg im Himalaya zum ersten Mal 2004 bestiegen. Seitdem hat er diese Leistung fast jedes Jahr wiederholt. Der Everest befindet sich an der Grenze von Nepal und China. Von beiden Ländern aus kann er bestiegen werden, wobei die chinesischen Behörden Touren über Tibet derzeit untersagen.