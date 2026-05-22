Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seltene Arten bedroht

Schiffbrüchiger Segler löste mit SOS Waldbrand aus

Ausland
22.05.2026 12:36
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Segler, der vor der Küste der Insel Santa Rosa im US-Bundesstaat Kalifornien gestrandet war, soll einen verheerenden Waldbrand ausgelöst haben. Der 67-Jährige habe laut Küstenwache versucht, mit Leuchtfackeln ein SOS-Signal abzugeben – dadurch zündete er die trockene Vegetation an. 

0 Kommentare

Der Segler war am Freitag gegen die Felsen der Insel gekracht und wollte auf seine Situation aufmerksam machen. Dazu schoss er zwei Signalfackeln ab – doch damit entzündete er auch die Vegetation, was zu einem enormen Waldbrand führte. 

Ein Drittel der Insel verbrannt
Der Seemann hatte SOS in den verkohlten Boden geschrieben – nach einer Nacht auf der Insel konnte er schließlich unverletzt gerettet werden. Doch das Feuer, das er verursachte, zerstörte bereits rund ein Drittel der Insel, wie „Independent“ berichtete – darunter viele Exemplarte gefährdeter Baumarten, wie die seltenste Kiefernart des Kontinents.

Die Einsatzkräfte veröffentlichten Bildaufnahmen vom Rettungseinsatz des Seglers:

Insel gilt als „Juwel an der kalifornischen Küste“
Bei dem Feuer handelt es sich laut „Los Angeles Times“ um den größten Brand, der jemals auf der Insel gewütet hatte. Große Flächen der für die Region einzigartigen, unberührten Landschaft fielen den Flammen zum Opfer.„Es ist eines unserer Juwelen an der kalifornischen Küste“, sagte Michael Cohen, Vorsitzender des Beirats des Nationalen Meeresschutzgebiets der Kanalinseln. „Es sieht aus wie vor 100 Jahren – es ist einfach unberührt.“

In den verkohlten Boden hatte der 67-Jährige die Buchstaben SOS geritzt.
In den verkohlten Boden hatte der 67-Jährige die Buchstaben SOS geritzt.(Bild: instagram.com/uscg_airstation_ventura/)

Darüber hinaus wurden zwei historische Gebäude sowie ein Lagergebäude  zerstört, sagte er. Elf Mitarbeiter des National Park Service, der die Insel als Teil des Channel Islands National Park verwaltet, wurden am Sonntag per Hubschrauber evakuiert.

Seltene Kiefern zerstört
Das Feuer zerstörte den Hauptbestand an Torrey-Kiefern auf der Insel vollständig, wie örtliche Medien berichteten. Auf der Insel ist einer von nur zwei Orten weltweit zu finden, an denen diese Baumart natürlich vorkommt. Auch die Populationen seltener Tiere der Insel sind durch das Feuer bedroht – darunter Inselfüchse, Stinktiere und Hirschmäuse.

Schwieriger Löscheinsatz
Starker Wind erschwerte den Feuerwehrleuten den Löscheinsatz – der Einsatz von Flugzeugen war deshalb unmöglich. Die Einsatzkräfte versuchten zwar, Wasser aus der Luft abzuwerfen, aber der Wind wehte das Wasser weg, bevor es den Boden erreichte. Mit einem Boot konnten sie schließlich den Brand erreichen. „Das ist der Unterschied zur Brandbekämpfung auf dem Festland, wo wir mit Lastwagen und Ausrüstung vorfahren können“, erklärte der Brandinformationsbeauftragte Mike Theune.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
22.05.2026 12:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf