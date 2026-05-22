Schiffbrüchiger Segler löste mit SOS Waldbrand aus

Insel gilt als „Juwel an der kalifornischen Küste“

Bei dem Feuer handelt es sich laut „Los Angeles Times“ um den größten Brand, der jemals auf der Insel gewütet hatte. Große Flächen der für die Region einzigartigen, unberührten Landschaft fielen den Flammen zum Opfer.„Es ist eines unserer Juwelen an der kalifornischen Küste“, sagte Michael Cohen, Vorsitzender des Beirats des Nationalen Meeresschutzgebiets der Kanalinseln. „Es sieht aus wie vor 100 Jahren – es ist einfach unberührt.“