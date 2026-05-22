Gleichgeschlechtliche Ehen müssen anerkannt werden

Nach ihrem Umzug nach Polen hatten sich die Behörden geweigert, die Ehe in das polnische Personenstandsregister einzutragen. Die polnische Verfassung definiert die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau. Im November urteilte der EuGH, dass EU-Staaten in anderen Mitgliedsländern geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen müssen. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger müssten die Gewissheit haben, ihr Familienleben in anderen EU-Ländern fortsetzen zu können, teilte das Gericht in Luxemburg mit. Das gehöre zu ihrem Recht, sich frei bewegen zu können.