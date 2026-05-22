„Wir stehen im Davidhof alle noch unter Schock“

„Es ist einfach nur schrecklich“

Freitag, 22. Mai, 9.30 Uhr: Rund um den Davidhof sind die Schwere und die Traurigkeit trotz strahlenden Frühlingswetters zum Greifen. Die Eingänge des Gemeindebaus sind verriegelt, nur gelegentlich schlüpft jemand hinein. Mit der „Krone“ möchten nicht allzu viele über die Tragödie sprechen – verständlich. Trauer dominiert nun den Alltag der Bewohner. Rudi (Name geändert) weiß selbst nicht so recht, was er sagen soll. „Es ist einfach nur schrecklich“, beginnt er. Keinem Kind der Welt, keinen Eltern der Welt wünsche er so etwas. „Wir stehen alle im Davidhof noch unter Schock“, flüstert er – und verschwindet in seine Wohnung.