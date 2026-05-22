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Fahrzeug lag am Dach

Lieferwagen rammt voll besetztes Auto: Überschlag

Tirol
22.05.2026 12:33
Das Auto mit den Kolumbianern an Bord überschlug sich.
Das Auto mit den Kolumbianern an Bord überschlug sich.(Bild: FF Matrei in Osttirol, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall in Osttirol: Die Lenkerin eines Lieferwagens geriet auf der Felbertauernstraße auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen ein voll besetztes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw mit fünf Kolumbianern an Bord und blieb am Dach liegen. Letztlich ging der Unfall für alle Beteiligten recht glimpflich aus. 

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Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Eine 55-jährige Frau aus Ungarn war auf der B108 Felbertauernstraße von Lienz kommend in Richtung Matrei unterwegs, als sie plötzlich aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, berichtete die Polizei am Freitag.

Auto am Dach liegend im Graben
Dort kam es dann zur Kollision mit dem Auto, das von einem 31-jährigen Kolumbianer gelenkt wurde und in dem noch vier weitere Landsleute saßen. Durch den Aufprall geriet der Pkw über den Straßenrand hinaus – der Wagen überschlug sich und blieb im angrenzenden Graben am Dach liegen.

Der Lieferwagen kam im Feld zum Stillstand.
Der Lieferwagen kam im Feld zum Stillstand.(Bild: FF Matrei in Osttirol, Krone KREATIV)

Auch die Ungarin verlor die Kontrolle über den Lieferwagen, dieser kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und in der Wiese zum Stillstand.

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Beifahrer kamen mit Schrecken davon
Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen – sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die vier Beifahrer des Kolumbianers – drei Frauen im Alter von 28, 30 und 33 Jahren sowie ein Mann (31) – blieben unverletzt.

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