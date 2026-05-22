Lieferwagen rammt voll besetztes Auto: Überschlag

Auto am Dach liegend im Graben

Dort kam es dann zur Kollision mit dem Auto, das von einem 31-jährigen Kolumbianer gelenkt wurde und in dem noch vier weitere Landsleute saßen. Durch den Aufprall geriet der Pkw über den Straßenrand hinaus – der Wagen überschlug sich und blieb im angrenzenden Graben am Dach liegen.