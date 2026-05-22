Kultkleid‑Szene bringt sogar J.Lo ins Schwitzen!

Am Körper festgeklebt

Das berühmte Kleid wurde für die Serie komplett neu angefertigt. Mika Abdalla verriet jetzt, wie aufwendig der Look wirklich war. „Sie haben das Ding komplett von Grund auf gebaut“, erzählte die Schauspielerin gegenüber „Betches UK“. Gleich mehrere Anproben seien nötig gewesen, dazu jede Menge Tape und Styling-Tricks.