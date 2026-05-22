Kultkleid‑Szene bringt sogar J.Lo ins Schwitzen!

Pop-Ikone Jennifer Lopez hat sich höchstpersönlich als Fan der derzeit mega-gehypten Prime-Video-Serie „Off Campus“ geoutet. Der Grund? Schauspielerin Mika Abdalla sorgt in der Serie mit einer spektakulären Neuauflage von J.Lo’s legendärem grünen Versace-Dschungelkleid für Schnappatmung!
In der Szene betritt Allie Hayes – gespielt von Mika Abdalla – eine College-Party im ikonischen grünen Kleid mit XXL-Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel. Gleichzeitig läuft Lopez’ Mega-Hit „On the Floor“.
„Oh mein Gott, das bin ja ich!“
Dann der Serienmoment, über den jetzt alle sprechen: „Oh mein Gott, das bin ja ich!“, ruft Allie begeistert und beginnt zu tanzen, während Dean Di Laurentis lässig im offenen „Top Gun“-Pilotenkostüm dazustößt.
Der Clip verbreitete sich in Windeseile auf Social Media – bis schließlich sogar Jennifer Lopez selbst reagierte. Die Sängerin repostete die Szene auf X und schrieb begeistert: „love this shooooww“ – „ich liebe diese Serie“.
Sie können die Szene hier ansehen:
Am Körper festgeklebt
Das berühmte Kleid wurde für die Serie komplett neu angefertigt. Mika Abdalla verriet jetzt, wie aufwendig der Look wirklich war. „Sie haben das Ding komplett von Grund auf gebaut“, erzählte die Schauspielerin gegenüber „Betches UK“. Gleich mehrere Anproben seien nötig gewesen, dazu jede Menge Tape und Styling-Tricks.
„Ich war komplett festgeklebt – aber bereit, die ganze Nacht zu tanzen“, sagte Abdalla lachend.
Eine Erfahrung, die Jennifer Lopez nur zu gut kennt. Die Sängerin hatte Jahre zuvor selbst verraten, dass ihr Team damals vor allem Angst hatte, dass bei dem extrem tief ausgeschnittenen Kleid „etwas herausrutschen“ könnte.
Dieses Kleid schrieb Internet-Geschichte
Das originale Versace-Dschungelkleid von Jennifer Lopez gilt bis heute als eines der berühmtesten Red-Carpet-Outfits aller Zeiten. Der Hype darum war damals so gigantisch, dass er sogar zur Entwicklung der Google-Bildersuche beigetragen haben soll.
2019 brachte Lopez den Look noch einmal zurück und lief selbst in einer noch freizügigeren Version über den Versace-Runway in Mailand.
Jetzt erlebt das Kleid durch „Off Campus“ plötzlich sein nächstes Popkultur-Comeback.
„Off Campus“ wird zum neuen Streaming-Phänomen
Die Serie basiert auf der weltweiten Bestseller-Reihe von Elle Kennedy und startete erst am 13. Mai auf Prime Video. Trotzdem stürmt die College-Romanze bereits weltweit die Charts und wird vielerorts schon als neuer Konkurrent von Maxton Hall gehandelt.
Im Mittelpunkt der ersten Staffel stehen Hannah Wells (Ella Bright) und Eishockey-Star Garrett Graham (Belmont Cameli). Zwischen Fake-Beziehung, Campus-Partys und emotionalem Drama entwickelte sich die Serie blitzschnell zum absoluten Fan-Liebling.
Staffel 2 sorgt jetzt schon für Wirbel
Und auch die zweite Staffel steht bereits fest. Prime Video hat die Serie wegen des Mega-Erfolgs frühzeitig verlängert.
Besonders spannend: Statt John Logan, wie in den Büchern, rücken in den neuen Folgen überraschend Dean Di Laurentis und Allie Hayes in den Mittelpunkt. Genau die beiden also, die aktuell mit ihrer Party-Szene und dem Jennifer-Lopez-Kleid das Netz erobern.
Die Dreharbeiten sollen ab Sommer 2026 starten, veröffentlicht werden könnte Staffel 2 im Frühjahr 2027.
Fest steht schon jetzt: „Off Campus“ ist längst nicht mehr nur eine College-Serie – sondern gerade eines der größten Streaming-Phänomene des Jahres.
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