Alvaro Arbeloa bestätigt Abschied von Real Madrid

Eine Rolle unter dem wahrscheinlichen neuen Trainer Jose Mourinho ist für Arbeloa laut eigener Aussage keine Option. „Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiß nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiß ja nie“, sagte Arbeloa.