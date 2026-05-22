Alvaro Arbeloa bestätigt Abschied von Real Madrid

Alvaro Arbeloa hat seinen Abgang als Cheftrainer von Real Madrid bestätigt. Wie der 43-Jährige am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat, wird das Spiel des Teams von ÖFB-Kapitän David Alaba am Samstag gegen Athletic Bilbao das letzte mit ihm als Trainer sein.
Der Vertrag des Spaniers, der im Jänner die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten hatte, wäre ursprünglich noch bis 2027 gelaufen. Real beendete die Saison jedoch ohne Titel.
Eine Rolle unter dem wahrscheinlichen neuen Trainer Jose Mourinho ist für Arbeloa laut eigener Aussage keine Option. „Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiß nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiß ja nie“, sagte Arbeloa.
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