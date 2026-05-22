Trainer-Knall offiziell: Ära von Pep geht zu Ende!

„Was für eine Zeit wir gemeinsam verbracht haben. Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es an der Zeit ist“, verkündet der 55-jährige Spanier ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags. „Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City.“