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Nach zehn Jahren

Trainer-Knall offiziell: Ära von Pep geht zu Ende!

Premier League
22.05.2026 12:25
Pep Guardiola verabschiedet sich aus Manchester.
Pep Guardiola verabschiedet sich aus Manchester.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun ist der Trainer-Knall offiziell: Die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City geht nach zehn Jahren zu Ende!

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„Was für eine Zeit wir gemeinsam verbracht haben. Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es an der Zeit ist“, verkündet der 55-jährige Spanier ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags. „Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City.“

Zahlreiche Erfolge
2016 war Guardiola vom FC Bayern München zu City gewechselt. Mit Manchester gewann er 20 Trophäen – unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.

Guardiolas Erfolg in der umkämpften Premier League war auch immer mit großen Investitionen verbunden, die sich der Klub mit den Millionen der königlichen Herrscherfamilie von Abu Dhabi leistete. In seiner City-Dekade gab der Verein nur in einer Saison weniger als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus. In der abgelaufenen Spielzeit knackte er erstmals die 300-Millionen-Marke.

„Wir haben gearbeitet. Wir haben gelitten. Wir haben gekämpft. Und wir haben die Dinge auf unsere eigene Art und Weise gemacht“, so Guardiola. Seine Zukunft ist offen. Fest steht jedoch, dass er seine Verbindung zur City Football Group fortsetzt und die Rolle eines „globalen Botschafters“ übernehmen wird. 

Kommt nun Maresca?
Sein Nachfolger könnte schon bald feststehen: Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat sich der Klub mit Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war, geeinigt. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. 

Enzo Maresca
Enzo Maresca(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Carrick bleibt United-Trainer
Erzrivale Manchester United bestätigte indes wie erwartet Michael Carrick als Trainer für die nächste Saison. Der Ex-Spieler unterschrieb bei den „Red Devils“ bis 2028.

„Die Verantwortung, unseren besonderen Fußballverein zu leiten, erfüllt mich mit großem Stolz. Jetzt ist es an der Zeit, wieder gemeinsam voranzugehen, mit Ehrgeiz und einem klaren Ziel vor Augen“, sagte Carrick. Der 44-Jährige war im Jänner Ruben Amorim nachgefolgt und hat United nach zweijähriger Pause zurück in die Champions League geführt.

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