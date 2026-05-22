Ifo-Index: Stimmung in deutschen Chefetagen steigt

Während die Spitzen der österreichischen Wirtschaft laut der jüngsten Umfrage des Unternehmensprüfers Deloitte eher pessimistisch gestimmt sind, zeigt sich im Nachbarland Deutschland mehr Zuversicht. Trotz der anhaltenden Folgen des Konflikts im Iran bewerteten deutsche Unternehmen ihre laufenden Geschäfte etwas besser. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts stieg minimal, aber doch um 0,5 Prozentpunkte. Erwartet worden war eine Verschlechterung des Geschäftsklimas unter den rund 9.000 befragten Führungskräften.