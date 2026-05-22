„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die beiden Kaninchen Schnucki (5 Jahre) und Acari (1 Jahr) suchen ein großes Gehege, gerne auch in Außenhaltung. Acari ist freundlich und sehr entspannt, seine Partnerin Schnucki hat jedoch ihren eigenen Kopf und zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt. Außerdem braucht sie wegen einer Zahnfehlstellung laufend tierärztliche Kontrollen sowie angepasstes Futter. Tel.: 0732/247887.