„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Zwergschnauzer-Mischling Struppi (2 Jahre) befindet sich aktuell auf einer Pflegestelle in Molln. Der Rüde ist sehr folgsam und eignet sich auch perfekt für den Hundesport. Katzen, Kinder und Kleintiere sollten aber nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen. Hundeerfahrung ist hier Voraussetzung. Tel.: 0664/4280221.
Als äußerst sensibel gilt der dreijährige Kater Nabla, der auf Stress und Veränderungen rasch mit Verdauungsproblemen reagiert. Deshalb wird ein ruhiges Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen gesucht. Besonders wichtig ist für Nabla auch Freigang, weil er draußen am besten Stress abbauen kann. Tel.: 0732/247887.
Die beiden Kaninchen Schnucki (5 Jahre) und Acari (1 Jahr) suchen ein großes Gehege, gerne auch in Außenhaltung. Acari ist freundlich und sehr entspannt, seine Partnerin Schnucki hat jedoch ihren eigenen Kopf und zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt. Außerdem braucht sie wegen einer Zahnfehlstellung laufend tierärztliche Kontrollen sowie angepasstes Futter. Tel.: 0732/247887.
Chihuahua-Mischlingshündin Cindy (11 Jahre) ist nach zwei überstandenen OPs nun auf der Suche nach einem Lebensplatz. Die freundliche Hunde-Seniorin liebt Menschen, Artgenossen und auch Katzen. Sogar Kaninchen zählt sie zu ihren Freunden. Außerdem genießt sie Spaziergänge genauso wie ausgiebige Kuscheleinheiten. Wer nimmt sie bei sich auf? Tel.: 0732/247887.
Kater Negroni (3 Jahre) ist sehr freundlich und liebt es, draußen die Umgebung zu erkunden. Anfangs ist er jedoch schüchtern und etwas schreckhaft, hier benötigt man etwas Geduld, um ihm die nötige Zeit zum Auftauen zu geben. Tel.: 0732/247887
Die beeindruckende Deutsche Riesen-Häsin Amarela (3 Jahre) wurde als Fundtier abgegeben. Sie ist sehr freundlich und zugänglich. Als perfektes Zuhause eignet sich ein geräumiges Gehege in Außenhaltung, wo ein ähnlich großes männliches Partnertier auf sie wartet. Tel.: 0732/247887.
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