Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hund verstorben

Schwerer Unfall in NÖ mit gestohlenem Auto

Niederösterreich
22.05.2026 12:58
Großeinsatz nach dem schweren Unfall in Lassee.
Großeinsatz nach dem schweren Unfall in Lassee.(Bild: FF Lassee)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde am Freitag kurz nach 6.15 Uhr die Feuerwehr Lassee im Bezirk Gänserndorf (NÖ) alarmiert. Noch ahnte niemand, der Florianis, welches Bild sich wenige Minuten später bieten würde. Am Einsatzort eingetroffen, bot sich den Einsatzkräften ein schweres Szenario. Zwei voll besetzte Autos waren frontal zusammengestoßen.

0 Kommentare

Die enorme Wucht des Aufpralls hinterließ ein Trümmerfeld über die gesamte Fahrbahn, beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mehrere verletzte Personen mussten gleichzeitig versorgt werden.

Großeinsatz vor Ort
Insgesamt wurden vier Personen schwer verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notärzten wurde umgehend die medizinische Versorgung eingeleitet. Aufgrund der Schwere des Unfalls standen drei Notarzthubschrauber sowie mehrere Rettungsteams im Einsatz. Die Opfer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lesen Sie auch:
Zwei Kreisverkehre und der Barfußweg im Stadtpark Neunkirchen enthielten minimale Asbestspuren. 
Im Kreisverkehr
Geringe Asbest-Spuren entdeckt und sofort entfernt
22.05.2026

Ein Wagen voll mit Diebesgut
Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass eines der beteiligten Fahrzeuge als gestohlen gemeldet war und sich darin Diebesgut befand. Zwei Personen flüchteten unmittelbar nach dem Unfall von der Einsatzstelle. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine großangelegte Fahndung mittels Drohne und Suchspürhunden ein. Im Zuge dessen konnten bereits erste Erfolge erzielt werden.

Hund verendete bei Unfall
Für die Insassen des unbeteiligten Fahrzeuges endete der Unfall laut Feuerwehrsprecher zusätzlich mit einem traurigen Verlust. Da ein Hund den schweren Zusammenstoß nicht überlebte.

Nach Abschluss der polizeilichen Arbeiten wurden die beiden total beschädigten Fahrzeuge verladen und die Unfallstelle gereinigt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
22.05.2026 12:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
114.554 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
110.283 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
110.234 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
887 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
857 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
792 mal kommentiert
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf