Schwerer Unfall in NÖ mit gestohlenem Auto

Ein Wagen voll mit Diebesgut

Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass eines der beteiligten Fahrzeuge als gestohlen gemeldet war und sich darin Diebesgut befand. Zwei Personen flüchteten unmittelbar nach dem Unfall von der Einsatzstelle. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine großangelegte Fahndung mittels Drohne und Suchspürhunden ein. Im Zuge dessen konnten bereits erste Erfolge erzielt werden.