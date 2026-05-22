Schwerer Unfall in NÖ mit gestohlenem Auto

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde am Freitag kurz nach 6.15 Uhr die Feuerwehr Lassee im Bezirk Gänserndorf (NÖ) alarmiert. Noch ahnte niemand, der Florianis, welches Bild sich wenige Minuten später bieten würde. Am Einsatzort eingetroffen, bot sich den Einsatzkräften ein schweres Szenario. Zwei voll besetzte Autos waren frontal zusammengestoßen.
Die enorme Wucht des Aufpralls hinterließ ein Trümmerfeld über die gesamte Fahrbahn, beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mehrere verletzte Personen mussten gleichzeitig versorgt werden.
Großeinsatz vor Ort
Insgesamt wurden vier Personen schwer verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Gemeinsam mit Rettungsdienst und Notärzten wurde umgehend die medizinische Versorgung eingeleitet. Aufgrund der Schwere des Unfalls standen drei Notarzthubschrauber sowie mehrere Rettungsteams im Einsatz. Die Opfer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Ein Wagen voll mit Diebesgut
Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass eines der beteiligten Fahrzeuge als gestohlen gemeldet war und sich darin Diebesgut befand. Zwei Personen flüchteten unmittelbar nach dem Unfall von der Einsatzstelle. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine großangelegte Fahndung mittels Drohne und Suchspürhunden ein. Im Zuge dessen konnten bereits erste Erfolge erzielt werden.
Hund verendete bei Unfall
Für die Insassen des unbeteiligten Fahrzeuges endete der Unfall laut Feuerwehrsprecher zusätzlich mit einem traurigen Verlust. Da ein Hund den schweren Zusammenstoß nicht überlebte.
Nach Abschluss der polizeilichen Arbeiten wurden die beiden total beschädigten Fahrzeuge verladen und die Unfallstelle gereinigt. Die Ermittlungen laufen weiter.
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