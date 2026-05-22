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Bestehen Sie im Lokal auf eine Rechnung?

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22.05.2026 14:00
Manchmal bekommen Kunden bereits direkt zum Kaffee die Rechnung präsentiert.
Manchmal bekommen Kunden bereits direkt zum Kaffee die Rechnung präsentiert.(Bild: Martin A. Jöchl)
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Von Community

Bereits seit zehn Jahren gilt in Österreich die Registrierkassenpflicht. Doch wie genau nehmen es die Kunden mit der Rechnung in Cafés, Bars und Restaurants? Welche Rolle spielt für Sie der Rechnungsbeleg bei einem Lokalbesuch? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Seit der Einführung der Registrierkassenpflicht im Jahr 2016 ist es in Österreich verpflichtend, bei Barzahlungen einen Beleg auszustellen. Gerade in der Gastronomie gehört der Kassenbon damit zum Alltag – doch nicht jeder Gast nimmt ihn auch tatsächlich mit oder fragt aktiv danach. Dabei dient der Beleg nicht nur der Kontrolle durch Behörden, sondern auch als Nachweis für den Konsumenten.

Wie wichtig ist Ihnen eine ausgedruckte Rechnung bei Ihrem Lokalbesuch? Haben Sie schon mal explizit einen Beleg gefordert? Oder ist das für Sie nur unnötige Papierverschwendung? Wie sinnvoll finden Sie die Registrierkassenpflicht und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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