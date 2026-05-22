Bestehen Sie im Lokal auf eine Rechnung?

Seit der Einführung der Registrierkassenpflicht im Jahr 2016 ist es in Österreich verpflichtend, bei Barzahlungen einen Beleg auszustellen. Gerade in der Gastronomie gehört der Kassenbon damit zum Alltag – doch nicht jeder Gast nimmt ihn auch tatsächlich mit oder fragt aktiv danach. Dabei dient der Beleg nicht nur der Kontrolle durch Behörden, sondern auch als Nachweis für den Konsumenten.