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Das große Interview

„Damals schon ein Fehler, nagen noch heute dran“

Formel 1
22.05.2026 12:32
George Russell im Mercedes W17
George Russell im Mercedes W17(Bild: GEPA)
Porträt von Ann-Sophie Walten
Von Ann-Sophie Walten

Von 2013 bis 2019 arbeitete der studierte Luft- und Raumfahrtingenieur Philipp Brändle am Mercedes von Lewis Hamilton. Vor dem Formel-1-Grand-Prix von Kanada plauderte der ServusTV-Experte mit der „Krone“ über das Desaster bei Aston Martin und das Erfolgsgeheimnis von Mercedes.

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Sechs Jahre reiste der Vorarlberger Philipp Brändle als Ingenieur von Lewis Hamilton quer um den Globus, gewann in dieser Zeit mit Mercedes fünf Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel ...

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