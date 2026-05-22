„Damals schon ein Fehler, nagen noch heute dran“

Von 2013 bis 2019 arbeitete der studierte Luft- und Raumfahrtingenieur Philipp Brändle am Mercedes von Lewis Hamilton. Vor dem Formel-1-Grand-Prix von Kanada plauderte der ServusTV-Experte mit der „Krone“ über das Desaster bei Aston Martin und das Erfolgsgeheimnis von Mercedes.
Sechs Jahre reiste der Vorarlberger Philipp Brändle als Ingenieur von Lewis Hamilton quer um den Globus, gewann in dieser Zeit mit Mercedes fünf Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel ...
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