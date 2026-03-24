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„Macht was mit einem“

ÖFB-Legionär wartet seit 360 Tagen auf einen Sieg!

Kärnten
24.03.2026 12:27
Will im St. Pauli-Dress als eingesetzter Feldspieler endlich wieder jubeln: Talent Jannik ...
Will im St. Pauli-Dress als eingesetzter Feldspieler endlich wieder jubeln: Talent Jannik Robatsch.(Bild: Robatsch)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Das Kärntner Abwehrtalent Jannik Robatsch erlebt beim deutschen Bundesligisten St. Pauli aktuell eine harte Zeit. Der 21-Jährige steckt sogar zweimal im Abstiegskampf. Leihe wäre möglich. Und: So lange läuft sein Vertrag.

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Seit vergangenem Sommer läuft Jannik Robatsch für St. Pauli auf. Der Veldener Innenverteidiger wechselte nach dem Abstieg mit der Austria Klagenfurt um rund 400.00 Euro zum deutschen Bundesligisten – und erlebt bisher eine sehr harte Zeit. . .

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