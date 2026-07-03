Tourist fand wertvolles Gemälde am Straßenrand

„Ich sah, wie ein paar Jungs ein Bild einfach auf der Straße liegen ließen“, berichtet Andrés Hurtado lokalen Medien. Er spazierte durch die spanische Stadt Sevilla, als er das Gemälde entdeckte. Doch das Gemälde selbst habe ihn nicht so richtig interessiert, erzählt der Spanier. Er habe einfach den Rahmen schön gefunden.