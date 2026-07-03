Ihm gefiel der Rahmen
Tourist fand wertvolles Gemälde am Straßenrand
Was für eine filmreife Geschichte aus dem sonnigen Sevilla: Ein Tourist entdeckte auf der Straße ein Gemälde und weil ihm der Rahmen gut gefiel, nahm er es kurzerhand mit. Erst zu Hause kam der Verdacht auf, dass das Bild wertvoll sein könnte ...
„Ich sah, wie ein paar Jungs ein Bild einfach auf der Straße liegen ließen“, berichtet Andrés Hurtado lokalen Medien. Er spazierte durch die spanische Stadt Sevilla, als er das Gemälde entdeckte. Doch das Gemälde selbst habe ihn nicht so richtig interessiert, erzählt der Spanier. Er habe einfach den Rahmen schön gefunden.
Dieses ungewöhnliche Souvenir nahm Hurtado in seine 520 Kilometer entfernte Heimatstadt Murcia mit. Wieder daheim, ließ der 57-Jährige eine künstliche Intelligenz das Bild analysieren. Diese kam zu einem Ergebnis, das den Spanier überraschte: Es könnte ein echtes Gemälde des spanischen Malers Joaquín Sorolla sein.
Hurtado ging zu einem Auktionshaus, das ihm tausende Euro für das Bild anbot, wie der Spanier berichtete. Er meldete seinen Fund daraufhin der Polizei. Die eigentlichen Besitzer des Gemäldes suchten in der Zwischenzeit schon verzweifelt danach. Sie hatten schon die Polizei informiert und Zettel in der Stadt aufgehängt
Die Erleichterung darüber, dass das Bild wieder aufgetaucht ist, war bei den Besitzern wohl groß. Bei einem Telefonat versprachen sie Hurtado „ein Geschenk“ für seine Ehrlichkeit.
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