„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nilu (am Bild) sucht zusammen mit Milu ein gutes Zuhause. Die acht Jahre alten Britisch-Langhaar-Katzen haben bereits mehrere Veränderungen erlebt und begegnen neuen Situationen deshalb zunächst zurückhaltend. Unsicherheit wird anfangs auch einmal mit Fauchen gezeigt. In einem ruhigen Haushalt ohne weitere Tiere und Trubel, am besten in einer Wohnung mit gesichertem Balkon, wären die Samtpfoten gut aufgehoben. Tel.: 0732/247887.