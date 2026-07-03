Goldpreis steigt, doch Experte warnt vor Euphorie

Experte hält Preisreaktion für „überzogen“

Commerzbank-Experte Carsten Fritsch hält die Preisreaktionen beim Gold jedoch für „überzogen“, da der Markt weiterhin mit einer Zinserhöhung in den USA rechne. Allerdings sei der Preisrückgang zuvor auch deutlich stärker gewesen als es allein mit der Veränderung der Zinserwartungen hätte erklärt werden können. „Der Preisanstieg ist somit auch eine Gegenbewegung auf den zuvor überzogenen Preisrückgang“, schreibt Fritsch. Im zweiten Quartal habe der Goldpreis um 14 Prozent nachgegeben, was dem stärksten Quartalsverlust seit 13 Jahren entspreche.