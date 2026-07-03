Leitindex ATX blickt auf ein Rekordhalbjahr zurück

Der österreichische Leitindex ATX hat an der Wiener Börse ein außergewöhnlich starkes erstes Halbjahr verzeichnet. Zu dieser Entwicklung trug unter anderem die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran im Juni bei. Bis zum 30. Juni belief sich das Aktienhandelsvolumen auf 53,39 Mrd. Euro. Laut Angaben der Wiener Börse handelt es sich dabei um das stärkste erste Halbjahr seit 2008. Der ATX inklusive Dividenden erreichte Ende Juni ein Rekordniveau und legte seit Jahresbeginn um 24,86 Prozent zu.