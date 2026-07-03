Leitindex ATX blickt auf ein Rekordhalbjahr zurück

Rekordstände, Milliardenumsätze und Neuzugänge: Der österreichische Aktienmarkt hat das erste Halbjahr 2026 mit einem kräftigen Plus abgeschlossen. Der Leitindex erreichte neue Höchststände – doch welche Faktoren treiben die Entwicklung?
Der österreichische Leitindex ATX hat an der Wiener Börse ein außergewöhnlich starkes erstes Halbjahr verzeichnet. Zu dieser Entwicklung trug unter anderem die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran im Juni bei. Bis zum 30. Juni belief sich das Aktienhandelsvolumen auf 53,39 Mrd. Euro. Laut Angaben der Wiener Börse handelt es sich dabei um das stärkste erste Halbjahr seit 2008. Der ATX inklusive Dividenden erreichte Ende Juni ein Rekordniveau und legte seit Jahresbeginn um 24,86 Prozent zu.
Sein bisheriges Allzeithoch markierte der ATX inklusive Dividenden am 22. Juni mit 16.547,21 Punkten. Der ATX ohne Dividenden notierte zu diesem Zeitpunkt bei 6.594,82 Punkten. „Die neuen Höchststände des österreichischen Aktienmarktes zeigen, dass diese Investmentstory auch in einem volatilen Umfeld trägt. Eine ähnliche Dynamik braucht es nun bei Anreizen für die private Vorsorge. Österreich gerät hier im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zunehmend ins Hintertreffen“, erklärte Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, laut einer Aussendung.
Auch bei den Börsennotierungen gab es im ersten Halbjahr 2026 Zuwachs. Mit der Emerald Horizon AG, einem Anbieter für Mini-Reaktoren, im standard market, der Hersteller von Nahrungsergänzungsmittel FIT GROUP AG im direct market plus und dem KI-Unternehmen K2G Holding AG im direct market wurden drei neue Unternehmen an der Wiener Börse gelistet. Die Marktkapitalisierung aller an der Wiener Börse notierten inländischen Aktien belief sich zum 30. Juni auf 209,86 Milliarden Euro.
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