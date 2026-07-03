Deutsche Sprache als Schlüssel für Integration

„Mit dem neuen Online-Angebot bauen wir Hürden ab, Hürden wie den Weg zum Kursort, die Organisation eines Kursraumes“, so der Landeshauptmann. Denn zusätzlich zu den seit 2017 intensiv angebotenen Sprachkursen in Präsenz gibt es nun vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und dem Land Kärnten ausgearbeitete digitale Kurse. „Die Menschen bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, Ukrainer haben meist ein hohes Bildungsniveau, Syrer und Afghanen oft ein niedrigeres. Daher gibt es Kurse vom Alphabetisierungsbedarf weg bis zum Sprachniveau C1“, erklärt Roland Goiser, der stellvertretende Direktor des ÖIF. Präsenzkurse werden auch zu Randzeiten, also in der Früh, am Abend, an Wochenenden angeboten; die digitalen Kurse können rund um die Uhr genutzt werden – kostenlos. „25.000 Leute sind österreichweit täglich auf dem Sprachportal“, freut sich Goiser.