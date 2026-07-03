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ARBÖ 123-Challenge

Seit 15 Jahren lernen Kinder sicheres Radfahren

Kärnten
03.07.2026 12:00
Die Kinder werden mit einem Überraschungssackerl belohnt.
Die Kinder werden mit einem Überraschungssackerl belohnt.(Bild: Birgit Mischkounig)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Kleine Radler, große Begeisterung: Beim Parcours der ARBÖ-123-Challenge wurde gebremst, ausgewichen und an der roten Ampel natürlich angehalten. Rund 1.300 Kindergartenkinder nahmen heuer an der beliebten Sicherheitsaktion teil. 

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Seit 15 Jahren vermittelt die ARBÖ-123-Challenge Kindern auf spielerische Weise den richtigen Umgang im Straßenverkehr. Mit viel Spaß, Bewegung und praxisnahen Übungen werden die Jüngsten Schritt für Schritt auf ihre sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet.

Heuer nahmen rund 1300 Kindergartenkinder an der gemeinsamen Aktion von ARBÖ, „Krone“, dem Land Kärnten und der AUVA teil. „Der Andrang wird von Jahr zu Jahr größer. Die Sicherheit der Kleinsten liegt uns besonders am Herzen“, freut sich ARBÖ-Geschäftsführer Peter Pegrin.

Spielerisch den Straßenverkehr kennenlernen
Mit großer Begeisterung schlängelten sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Parcours, meisterten enge Kurven und blieben an der roten Ampel selbstverständlich stehen. Spielerisch lernten sie dabei, worauf es im Straßenverkehr ankommt und wie wichtig Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme und das richtige Verhalten im Straßenverkehr sind.

Auch über kleine Hürden fuhren die jungen Teilnehmer ohne Probleme.
Auch über kleine Hürden fuhren die jungen Teilnehmer ohne Probleme.(Bild: Birgit Mischkounig)
Eine Ampel darf beim Parcours natürlich nicht fehlen.
Eine Ampel darf beim Parcours natürlich nicht fehlen.(Bild: Birgit Mischkounig)
ARBÖ-Mitarbeiter helfen mit und unterstützen die Kindergartenkinder.
ARBÖ-Mitarbeiter helfen mit und unterstützen die Kindergartenkinder.(Bild: Birgit Mischkounig)

Ein weiterer Schwerpunkt der ARBÖ-123-Challenge ist die richtige Fahrradausrüstung. Die Kinder erfahren, dass ein angepasster Helm unverzichtbar ist und jedes Fahrrad über funktionierende Bremsen, eine Klingel, Vorder- und Rücklicht, Vorder- und Rückstrahler, Speichenreflektoren, Pedale mit Reflektoren sowie einen Kettenschutz verfügen sollte.

Auch nächstes Jahr wird wieder geradelt
„Mit der Verkehrserziehung kann man gar nicht früh genug anfangen. Es ist wichtig, den Kindern schon früh den sicheren Umgang im Straßenverkehr spielerisch zu vermitteln“, betont Pegrin. Mit der gelungenen Kombination aus Bewegung, Spiel und Wissensvermittlung sorgt die ARBÖ-123-Challenge Jahr für Jahr dafür, dass Kinder sicherer und selbstbewusster am Straßenverkehr teilnehmen können.

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„Auch im nächsten Jahr wird die ARBÖ-123-Challenge wieder in Kärntens Kindergärten Station machen“, verspricht der ARBÖ-Geschäftsführer. Wir wünschen allen jungen Radfahrerinnen und Radfahrern einen unfallfreien Sommer!

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