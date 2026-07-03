Seit 15 Jahren lernen Kinder sicheres Radfahren

Auch nächstes Jahr wird wieder geradelt

„Mit der Verkehrserziehung kann man gar nicht früh genug anfangen. Es ist wichtig, den Kindern schon früh den sicheren Umgang im Straßenverkehr spielerisch zu vermitteln“, betont Pegrin. Mit der gelungenen Kombination aus Bewegung, Spiel und Wissensvermittlung sorgt die ARBÖ-123-Challenge Jahr für Jahr dafür, dass Kinder sicherer und selbstbewusster am Straßenverkehr teilnehmen können.