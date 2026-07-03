Feldkirchen bangt um das beliebte Altstadtfest

Dass das Altstadtfest heute zu den Aushängeschildern Feldkirchens zählt, war bei seiner Gründung keineswegs abzusehen. „Wir haben das Fest damals ins Leben gerufen, weil Geld für die Sanierung der Bahnhofstraße benötigt wurde“, erinnert sich Blaßnig. „Niemand hätte gedacht, dass daraus einmal eine der größten Veranstaltungen der Region entstehen würde.“ Aus dem ursprünglich kleinen Stadtfest entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein weit über Kärnten hinaus bekanntes Event. Immer wieder waren internationale Musikgruppen zu Gast.