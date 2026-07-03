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40-jähriger-Jubiläum

Feldkirchen bangt um das beliebte Altstadtfest

Kärnten
03.07.2026 10:00
Bürgermeister Martin Treffner sucht jüngere Organisatoren für das Altstadtfest.
Bürgermeister Martin Treffner sucht jüngere Organisatoren für das Altstadtfest.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Wenn sich am 10. und 11. Juli die Innenstadt von Feldkirchen wieder in eine große Festmeile verwandelt, wird gefeiert – das traditionsreiche Altstadtfest steigt heuer schon zum 40. Mal. Zugleich gibt es Zukunftssorgen. Organisator Erhard Blaßnig hört auf, junge Veranstalter werden gesucht.

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Bereits zum 40. Mal lädt der Allgemeine Turnverein (ATV) zum größten Innenstadtfest der Tiebelstadt. Mehr als 10.000 Besucher werden an den beiden Tagen erwartet. Live-Musik auf mehreren Bühnen, kulinarische Spezialitäten, Bars, regionale Schmankerl, eine Modenschau, ein Vergnügungspark und zahlreiche Gastronomiebetriebe entlang der Innenstadt sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Das Altstadtfest zählt seit Jahrzehnten zu den größten Sommerveranstaltungen in Mittelkärnten und lockt Gäste weit über die Bezirksgrenzen hinaus an.

Viele Gastronomiestandln sind beim Altstadtfest dabei.
Viele Gastronomiestandln sind beim Altstadtfest dabei.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Auch ein eigener Lunapark wird aufgezogen.
Auch ein eigener Lunapark wird aufgezogen.(Bild: Franz Crepaz)

„Es ist ein Fest für die ganze Familie“, sagt Organisator Erhart Blaßnig, der das Altstadtfest seit seinen Anfängen begleitet. „In der gesamten Altstadt wird gefeiert. Es gibt Musik für jeden Geschmack, gutes Essen und Unterhaltung für Jung und Alt.“

ATV Feldkirchen hört als Veranstalter auf
Doch trotz der Vorfreude auf das Jubiläum schwingt in diesem Jahr auch ein nachdenklicher Unterton mit. Denn erstmals steht offen im Raum, ob das traditionsreiche Fest überhaupt noch eine Zukunft hat. Seit Jahrzehnten wird das Altstadtfest vom ATV Feldkirchen organisiert. Unzählige ehrenamtliche Stunden fließen Jahr für Jahr in Planung, Aufbau, Organisation und Durchführung.

„Der Turnverein zieht das Fest seit Jahrzehnten auf. Blaßnig ist mittlerweile 71 Jahre alt und viele seiner langjährigen Mitarbeiter sind ebenfalls nicht mehr die Jüngsten“, sagt Blaßnig. „Hinter so einer Veranstaltung steckt enorm viel Arbeit. Wir brauchen dringend jüngere Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Sonst könnte dieses Jubiläum tatsächlich das letzte Altstadtfest gewesen sein“, sagt Bürgermeister Martin Treffner.

Junge Organisatoren werden gesucht
„Es wäre sehr schade, wenn diese traditionsreiche Veranstaltung verschwinden würde. Der ATV hat über Jahrzehnte Großartiges geleistet. Jetzt müssen wir gemeinsam daran arbeiten, eine neue Generation für diese Aufgabe zu gewinnen“, betont der Stadtchef.

Dass das Altstadtfest heute zu den Aushängeschildern Feldkirchens zählt, war bei seiner Gründung keineswegs abzusehen. „Wir haben das Fest damals ins Leben gerufen, weil Geld für die Sanierung der Bahnhofstraße benötigt wurde“, erinnert sich Blaßnig. „Niemand hätte gedacht, dass daraus einmal eine der größten Veranstaltungen der Region entstehen würde.“ Aus dem ursprünglich kleinen Stadtfest entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein weit über Kärnten hinaus bekanntes Event. Immer wieder waren internationale Musikgruppen zu Gast.

Internationale Bühne für zwei Tage
„Bei uns spielten Bands und Folkloregruppen aus Brasilien, Paraguay oder Griechenland. Das Fest hat viele internationale Freundschaften entstehen lassen“, erzählt Blaßnig. „Auch heuer dürfen wir wieder zahlreiche Gäste aus Griechenland begrüßen.“

Damit das Altstadtfest nicht Geschichte wird, sieht Blaßnig auch die Stadt in der Verantwortung. „Der ATV allein kann das nicht mehr stemmen. Jetzt braucht es junge Veranstalter und Unterstützung aus dem Rathaus. Nur gemeinsam kann das Fest weiterbestehen.“ Bürgermeister Treffner zeigt sich zuversichtlich, dass der Generationenwechsel gelingen kann.

Das Jubiläumswochenende hat es in sich
„Heuer helfen bereits einige jüngere Leute mit. Das stimmt mich optimistisch. Ich bin überzeugt, dass wir Wege finden werden, dieses Fest am Leben zu erhalten.“  Ob das traditionsreiche Fest auch in den kommenden Jahren die Innenstadt belebt, wird davon abhängen, ob sich genügend engagierte junge Nachfolger finden, die das Event aufziehen wollen. 

Für das Jubiläumswochenende jedenfalls gilt: Feldkirchen freut sich auf zwei Tage voller Musik, Begegnungen und Feierlaune – und hofft gleichzeitig, dass die Erfolgsgeschichte des Altstadtfestes noch lange nicht zu Ende ist.

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