Rangnick: Ärger über Szene und jetzt ein Umbruch?

Zumal der Teamchef allgemein mit seiner Mannschaft zufrieden ist und nach der Niederlage gegen die Spanier mit einer Szene hadert: „Bis zum 0:1 waren wir absolut im Spiel. Wir hatten die eine oder andere Situation, die wir mit etwas mehr Mut oder besser hätten ausspielen können. Die Chance von Michael Gregoritsch war natürlich eine Schlüsselszene. Wenn du gegen Spanien so eine Möglichkeit bekommst und sie nutzt, steht es plötzlich 1:0.“