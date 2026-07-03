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„Nie Pfennig bezahlt“

Sarah Connor rechnet knallhart mit Marc Terenzi ab

Society International
03.07.2026 15:30
(Bild: EPA/Christian Charisius)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem Tochter Summer (20) erst kürzlich in ihrem Song „Daddy Issues“ mit ihrem Vater Marc Terenzi abrechnete, legt nun auch Sarah Connor nach. In einer TV-Doku zieht die Sängerin schonungslos Bilanz und ließ kein gutes Haar an ihrem Ex-Ehemann.

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Connor und Terenzi waren waren von 2004 bis 2010 verheiratet und haben gemeinsam die Kinder Summer und Tyler (22). Erst kürzlich besang die 20-Jährige ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater.

Summer rechnete in Song mit Vater ab
„Mein Vater wollte nie Kinder. Er war schon immer ein Narzisst“, heißt es unter anderem in dem Song, den Summer Ende Juni veröffentlicht hatte. Terenzi reagierte reumütig und erklärte gegenüber der „Bild“-Zeitung, dass er wegen seiner Alkohol- und Drogenvergangenheit kein guter Vater sein konnte.

Summer Terenzi rechnet in ihrem Song „Daddy Issues“ mit ihrem Vater Marc Terenzi ab. Jetzt legt ...
Summer Terenzi rechnet in ihrem Song „Daddy Issues“ mit ihrem Vater Marc Terenzi ab. Jetzt legt Sarah Connor nach.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

Doch das kam bei Summer gar nicht gut an. „Du schiebst alles auf deine Sucht, aber du bist wahrscheinlich seit einem Jahr nüchtern! Warum bist du dann nicht aufgetaucht?“, schoss sie auf Instagram gegen den 48-Jährigen.

„Er war nie am Start“
Nun mischte sich erstmals auch Sarah Connor in den öffentlichen Schlagabtausch zwischen Tochter und Vater ein. In der neuen ProSieben-Doku „Born Famous – Fluch oder Segen?“ zog die Sängerin eine schmerzhafte Bilanz und fand schonungslose Worte über ihren Ex, wie die deutsche Zeitung berichtete.

Marc Terenzi und Sarah Connor haben zwei gemeinsame Kinder. Seine Vaterpflichten hat der Sänger ...
Marc Terenzi und Sarah Connor haben zwei gemeinsame Kinder. Seine Vaterpflichten hat der Sänger jedoch nicht erfüllt, enthüllt die Pop-Schönheit nun.(Bild: APA/dpa/Rolf Vennenbernd)

„Die Kinder hören selten von ihrem leiblichen Vater. Wir tragen das seit Jahren. Haben darüber nie wirklich gesprochen“, erklärte sie demnach.

Marc habe über die Jahre stets mit Abwesenheit geglänzt. „Er war nie am Start. War auf keinem Elternabend. Hat nie einen Pfennig bezahlt. Geschweige denn, mal nach einem Zeugnis gefragt“, schilderte Connor. Auch bei den Geburtstagen seiner Kinder sei der US-Amerikaner nicht aufgetaucht.

„Sehr schmerzhaft“
„Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen“, berichtete die Sängerin. Doch dies seien am Ende nur leere Versprechungen, denn Terenzi melde sich nie bei seiner Familie. Für Summer sei dieser Umstand „sehr schmerzhaft“ und „schwierig zu verstehen“.

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Die junge Sängerin wiederum erzählte, dass sie von ihrer Mutter gelernt habe, Marc nicht zu googeln. Trotzdem bekomme sie einiges mit. „Mich sprechen oft Leute an und erzählen mir, was da abgeht“, enthüllte Summer.

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