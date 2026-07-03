Sarah Connor rechnet knallhart mit Marc Terenzi ab

„Sehr schmerzhaft“

„Es ist bis heute schwierig, darüber zu sprechen. Er erzählt ja überall, er würde jetzt alles anders und besser machen“, berichtete die Sängerin. Doch dies seien am Ende nur leere Versprechungen, denn Terenzi melde sich nie bei seiner Familie. Für Summer sei dieser Umstand „sehr schmerzhaft“ und „schwierig zu verstehen“.