Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Jahre Pilgerweg

Domitian von Millstatt: Herzog und Heiliger

Kärnten
03.07.2026 14:01
Die Domitianstatue im Millstätter See: An der Stelle beim Schillerpark beginnt auch der ...
Die Domitianstatue im Millstätter See: An der Stelle beim Schillerpark beginnt auch der Domitianweg, der seit 20 Jahren für viele Pilger auf dem Programm steht.(Bild: Monika Suntninger Pilgerreferat)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Er war slawischer Herzog in Karantanien und gilt als Gründer von Millstatt: Vor 20 Jahren wurde Domitian ein Pilgerweg gewidmet, der zu schönen Aussichtspunkten führt. Seit 2011 wird der Domitianweg ökumenisch begangen, auch am Samstag, 4. Juli.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor 20 Jahren wurde der Domitianweg eröffnet, der über 16 Kilometer von der Domitianstatue in Millstatt über den Kreuzweg zur Kalvarienbergkapelle, zur Pfarrkirche Obermillstatt und zur Wallfahrtskirche Maria Schnee in Matzelsdorf, zum Hohen Kreuz und zur Stiftskirche von Millstatt führt.

Die großen Lebensfragen der Menschheit begleiten die Pilger auf dem Domitianweg: Die sechs Stationen fragen in drei Teilstrecken: Wer bin ich? Warum gehe ich? Wohin führen meine Schritte? Dazu gibt es auf 25 Tafeln Psalmtexte als Impulse.

Wer aber war Domitian?
Domitian lebte zur Zeit Kaiser Karls, also im achten Jahrhundert, war ein slawischer Adeliger, der als Herzog die Menschen zum christlichen Glauben führte und die heidnische Götzenverehrung auslöschte. Dies ist auch Thema der Legende und die „mille statuae“, die tausend Statuen: Domitian soll aus einem bestehenden Kultgebäude die Statuen der angebeteten Götter zerstört, in den See geworfen und das Haus zur Kirche gemacht haben. Von diesen „mille statuae“ soll der Ortsname Millstatt stammen. Dass die erste Kirche in Millstatt um 800 erbaut wurde beweisen zahlreiche karolingische Flechtwerksteine.

Domitian wurde verehrt, ihm wurden Wunder nachgesagt. Sein Gedenktag ist der 5. Februar.

Führungen durch die Stiftskirche, die Domitiankapelle und den Kreuzgang locken bis 26. August jeden Mittwoch um 11 Uhr - Treffpunkt  unter der Linde im Stiftshof (keine Anmeldung; 8 Euro).

Ökumenischer Pilgertag
Zum Jubiläum geht das Pilgerreferat der Diözese Gurk mit Interessierten am Samstag, 4. juli, den Domitianweg: Bischof Josef Marketz wird die Pilgerinnen und Pilger von Millstatt (Treffpunkt: 8 Uhr bei der Domitianstatue im Schillerpark) nach Matzelsdorf begleiten, wo er um 12 Uhr den renovierten Dorfbrunnen segnen wird. Von der evangelischen Kirche ist Pfarrer i. R. Jürgen Becker mit auf dem Weg.

Von Matzelsdorf pilgert die Gruppe weiter zum Hohen Kreuz am östlichen Ortseingang von Millstatt und anschließend zur Stiftskirche.

Den feierlichen Abschluss bildet um 16 Uhr eine ökumenische Andacht mit dem Millstätter Provisor Slawomir Czulak SCJ und Seniorin Dagmar Wagner-Rauca, Pfarrerin der evangelischen Pfarre Unterhaus-Millstätter See.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.07.2026 14:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.730 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.813 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.202 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1046 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
900 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
832 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Kärnten
20 Jahre Pilgerweg
Domitian von Millstatt: Herzog und Heiliger
ARBÖ 123-Challenge
Seit 15 Jahren lernen Kinder sicheres Radfahren
Mutation lässt staunen
Seltener rosa Grashüpfer in Kärnten entdeckt
40-jähriger-Jubiläum
Feldkirchen bangt um das beliebte Altstadtfest
Kämpft für den Sport
ÖSV-Ass bekam Anruf vom neuen FIS-Präsidenten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf