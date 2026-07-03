Domitian von Millstatt: Herzog und Heiliger

Von Matzelsdorf pilgert die Gruppe weiter zum Hohen Kreuz am östlichen Ortseingang von Millstatt und anschließend zur Stiftskirche.

Den feierlichen Abschluss bildet um 16 Uhr eine ökumenische Andacht mit dem Millstätter Provisor Slawomir Czulak SCJ und Seniorin Dagmar Wagner-Rauca, Pfarrerin der evangelischen Pfarre Unterhaus-Millstätter See.