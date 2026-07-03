Besondere Baby-Story rund um Norwegen-Star Haaland

Als das Mädchen auf die Welt kam, habe der frischgebackene Papa laut aufgeschrien, berichtete der Fernsehsender TV2. „Als ich gespürt habe, dass sie kam, hörte ich einen lauten Jubelschrei meines Mannes, der großer Fußballfan ist“, erzählte Mama Lene. „Da wusste ich sofort, dass noch etwas anderes passiert sein musste.“ Ihr sei klar geworden, dass der Jubelschrei Haaland galt, der genau in diesem Moment den Siegtreffer erzielt hatte.