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Täter-Opfer-Umkehr

Warum viele Frauen nach Übergriffen schweigen

Leben
24.03.2026 18:00
Betroffene sexueller Übergriffe sollten lieber nicht in die Kommentarspalten schauen.
Betroffene sexueller Übergriffe sollten lieber nicht in die Kommentarspalten schauen.(Bild: Krone KREATIV/adobestock, facebook.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Christian Ulmen, Roland Weißmann, Christoph Seiler – drei Männer, die aktuell von Frauen beschuldigt werden, sich übergriffig verhalten zu haben. Viele Bürger bilden sich dazu eine Meinung und diskutieren mit. Auffällig: Zahlreiche Kommentare unter den Medienberichten richten sich gegen die Opfer!

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Ein kurzer Blick in die Kommentarspalten reicht, dann ist klar: Auch wenn es zum Teil Beweise, Geständnisse und Entschuldigungen der prominenten mutmaßlichen Täter gibt, stellen sich viele Beobachter und Leser auf deren Seite und gegen die betroffenen Frauen, welche die Übergriffe gemeldet beziehungsweise angezeigt haben.

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