Warum viele Frauen nach Übergriffen schweigen

Ein kurzer Blick in die Kommentarspalten reicht, dann ist klar: Auch wenn es zum Teil Beweise, Geständnisse und Entschuldigungen der prominenten mutmaßlichen Täter gibt, stellen sich viele Beobachter und Leser auf deren Seite und gegen die betroffenen Frauen, welche die Übergriffe gemeldet beziehungsweise angezeigt haben.