Selenskyj-Besuch als „Schlag ins Gesicht“ Moskaus

„Ein Schlag ins Gesicht“ für Russland

Selenskyjs Serbien-Reise war am Donnerstag angekündigt worden. „Wir müssen die Serben von der Seite Russlands wegziehen“, sagte ein hochrangiger ukrainischer Regierungsvertreter in diesem Zusammenhang der Nachrichtenagentur AFP. Selenskyjs Besuch in Serbien sei für die Russen „ein Schlag ins Gesicht“. Selenskyj, der bei Reisen in zahlreiche Länder für Unterstützung für die Ukraine wirbt, hat Serbien seit seinem Amtsantritt 2019 noch nicht besucht.