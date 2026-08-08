Falscher Spendensammler zog Paar über den Tisch

So erkennt man Gauner

Woran man die echten Spendensammler erkennt? „Unsere Sammler tragen immer eine volle Rotkreuz-Uniform mit dunklen Schuhen. Außerdem haben sie kein Problem damit, ihren Ausweis zu zeigen und ihren Namen bekannt zu geben“, so Aichinger. Die Mitarbeiter nehmen nie Bargeld an, lassen entweder einen Zahlschein da oder lassen die Spender ein Abbuchungsauftragsformular ausfüllen. „Gibt es irgendwelche Zweifel, nachfragen. Fällt ein Fehler auf, sollte man bei der nächsten Ortsstelle oder bei der Bezirkszentrale nachfragen“, rät Aichinger.