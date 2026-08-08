Verdächtige Zahlungen an Infantino-Mitarbeiterin

Damalige Mitarbeiter der UEFA berichteten dem „Telegraph“ jedenfalls, der damalige UEFA-Präsident Michel Platini habe Infantino zur Rede gestellt. Der Franzose soll den Generalsekretär folglich vor die Wahl gestellt haben: Entweder Infantino oder dessen Mitarbeiterin müsse den Verband verlassen. Letzteres war der Fall – allerdings nicht ohne saftige Ablöse. Das Geld dafür habe man aus UEFA-Mitteln, die eigentlich für den Breitensport vorgesehen waren, entnommen, heißt es weiter ...