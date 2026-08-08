Heftiges Beben riss Tiroler am Morgen aus Schlaf

Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) vermeldet, wurde am Samstag gegen 6.42 Uhr im Raum Hall ein heftiges Erdbeben verzeichnet. Es wurde eine Magnitude von 3,5 verzeichnet. Auch in den Nachbargemeinden war das Beben noch spürbar.
Gegen 6.42 Uhr wackelten im Raum Hall in Tirol die Wände. Ein Erdbeben der Stärke 3,5 sorgte darüber hinaus auch im Großraum Innsbruck und den umliegenden Gemeinden für einen unruhigen Morgen.
„Lautes Grollen“
Viele Personen konnten das Beben deutlich bis stark spüren und wachten aus dem Schlaf. „Laut einiger Berichte war die Erschütterung häufig von einem lauten Grollen begleitet, Gläser klirrten, Fenster und Möbel rüttelten wahrnehmbar und vereinzelt bewegten sich kleinere Gegenstände“, schildert die Geosphere Austria.
Ich saß gerade beim Frühstück und dachte, ein Lkw ist in unser Haus gefahren.
Anrainer aus Innsbruck-Igls
„Dachte, Lkw ist in unser Haus gefahren“
Ein Anrainer aus Innsbruck-Igls schilderte uns am Telefon, wie er das Beben und die bangen Sekunden miterlebt hat: „Ich saß gerade beim Frühstück und dachte, ein Lkw ist in unser Haus gefahren.“
Vereinzelt wurden geringfügige Schäden an Gebäuden, wie feine Haarrisse im Verputz, gemeldet. Größere Schäden seien bei dieser Magnitude jedoch nicht zu erwarten.
Immer wieder kleine Beben in Tirol
Alleine im August wurden heuer bereits fünf leichte Erdbeben verzeichnet. Das stärkste wurde am Dienstag in Raum Obergurgl verzeichnet. Eine Magnitude von 1,1 wurde damals erreicht.
Erdbeben melden
Wenn auch sie Erdbeben spüren oder Erfahrungsberichte weiterleiten wollen, ist das bei der GeoSphere Austria möglich. Meldungen können mittels Web-Formular abgegeben werden oder auch per App erledigt werden. Alle Infos dazu gibt es hier.
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