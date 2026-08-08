Tirolerinnen für diverse Top-Jobs im ORF bestellt

Der gebürtige Tiroler und Bald-ORF-General Clemens Pig holte sich viel Tiroler Power in sein Team. Die „Krone“ stellt die Kandidatinnen etwas näher vor.
Fünf Frauen und acht Männer sind es, die der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig für sein künftiges Team nominiert hat und das der Stiftungsrat im Normalfall am kommenden Dienstag absegnen wird. Der gebürtige Innsbrucker Pig, der im Juni von ebendiesem Stiftungsrat in diese Position gehievt wurde, hinterlässt bei diesen Bestellungen deutlich seine Tiroler Handschrift, zumindest was die nominierten Frauen betrifft.
Denn drei der fünf von ihm vorgeschlagenen Kandidatinnen haben einen starken Tirolbezug. Lediglich reiner Zufall? Die Antwort darauf weiß wohl nur Pig.
Liebs Vertrag bei der Moser Holding wäre mit Ende des Jahres ausgelaufen. Brancheninsider mutmaßen, dass dieser nicht mehr verlängert worden wäre.
Claus Meinert
Chefredakteurin wechselt vom Ländle in die Zentrale
Fakt ist, dass es sich bei den Nominierten zum einen um die gebürtige Innsbruckerin Angelika Simma-Wallinger handelt. Sie ist aktuell noch Chefredakteurin im ORF-Landesstudio Vorarlberg und wird künftig in der ORF-Zentrale am Küniglberg in Wien als Direktorin den Bereich „Audience und Plattformen“ leiten.
Den nicht zuletzt aus Spargründen überaus spannenden Bereich „Finanzen und Verwaltung“ wird Silvia Lieb über haben. Sie studierte in Innsbruck und ist aktuell noch Vorstandsvorsitzende der Moser Holding (dazu gehört auch die Tiroler Tageszeitung), die zuletzt von der Vorarlberger Russmedia übernommen wurde. Liebs Vertrag bei der Moser Holding wäre mit Ende des Jahres ausgelaufen. Brancheninsider mutmaßen, dass dieser nicht mehr verlängert worden wäre.
Tiroler Landesdirektorin erneut bestellt
Die Dritte im Bunde ist Esther Mitterstieler. Die gebürtige Südtirolerin ist bereits seit 2022 Landesdirektorin in Tirol und wurde nun für weitere fünf Jahre bestellt. Sollte alles in geregelten Bahnen und friktionslos verlaufen – das ist freilich beim ORF in jüngster Zeit aufgrund diverser Anschuldigungen und Anzeigen eher weniger der Fall – werden also gleich vier von 14 Toppositionen (inklusive Bigboss Pig) mehr oder weniger viel Bezug zu Tirol haben.
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