Tirolerinnen für diverse Top-Jobs im ORF bestellt

Tiroler Landesdirektorin erneut bestellt

Die Dritte im Bunde ist Esther Mitterstieler. Die gebürtige Südtirolerin ist bereits seit 2022 Landesdirektorin in Tirol und wurde nun für weitere fünf Jahre bestellt. Sollte alles in geregelten Bahnen und friktionslos verlaufen – das ist freilich beim ORF in jüngster Zeit aufgrund diverser Anschuldigungen und Anzeigen eher weniger der Fall – werden also gleich vier von 14 Toppositionen (inklusive Bigboss Pig) mehr oder weniger viel Bezug zu Tirol haben.