Geschwister: Warum jetzt so oft die Fetzen fliegen

„Das gehört mir!“ oder „Sie hat angefangen!“: Wenn Sätze wie diese schon vor dem Frühstück durch die Zimmer schallen, wächst bei manchen Eltern die Vorfreude auf den Schulstart. „Kinder streiten zuhause generell mehr als überall sonst, weil die Familiendynamik eine andere ist“, erklärt Familienberaterin Barbara Hüttner.