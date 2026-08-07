Geschwister: Warum jetzt so oft die Fetzen fliegen

Ausschlafen, Eis essen, Ausflüge, spielen: die Ferien könnten so schön sein! Endlich Zeit füreinander. Und trotzdem – oder gerade deshalb? – kracht es unter Geschwistern jetzt besonders häufig. Die „Krone“ hat mit einem Familiencoach gesprochen und weiß, was hilft.
„Das gehört mir!“ oder „Sie hat angefangen!“: Wenn Sätze wie diese schon vor dem Frühstück durch die Zimmer schallen, wächst bei manchen Eltern die Vorfreude auf den Schulstart. „Kinder streiten zuhause generell mehr als überall sonst, weil die Familiendynamik eine andere ist“, erklärt Familienberaterin Barbara Hüttner.
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