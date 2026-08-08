Im Südburgenland heißt es: Dusche statt Badewanne!

Notversorgung mit Wasser

So sollen die Trinkwasserversorgung und ausreichende Löschwasserreserven auch in den kommenden Wochen gesichert werden. Der Hintergrund ist ernst: Seit Wochen fehlt der dringend benötigte Regen, gleichzeitig treibt die Hitze den Wasserverbrauch in die Höhe. Bereits mehrere Gemeinden im Südburgenland werden über eine Notversorgung mit Trinkwasser beliefert. Bürgermeister und Wasserverbände appellieren deshalb an die Bevölkerung, unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden.