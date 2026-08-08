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Zwangspause: „Seltsam! So etwas kommt nie vor“

Europa League
08.08.2026 07:40
Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky
Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

Starke Regenfälle in Salzburg sorgten beim Spiel gegen Pafos für eine zweistündige Pause. Für Cheftrainer Röhl war es „eine neue Erfahrung“.

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„Als sie zum zweiten Mal rausgegangen sind, hat es sehr schlecht ausgeschaut.“ So blickte Salzburgs Tormann Christian Zawieschitzky auf die Rasenkontrollen des Schiedsrichterteams zurück. Aufgrund der starken Regenfälle war die Partie gegen Pafos in der dritten Quali-Runde für die Europa League nach rund 15 Minuten unterbrochen worden. „Zu diesem Zeitpunkt wurde schon darüber diskutiert, wann wir am Tag darauf anstoßen“, erzählte Cheftrainer Danny Röhl. Was folgte, war eine zweistündige Zwangspause.

Danny Röhl
Danny Röhl(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)

„Das war für uns alle eine neue Erfahrung“, erklärte der Übungsleiter. Da nickte auch sein Schlussmann. „Es war seltsam. So etwas kommt nie vor.“ Der 19-Jährige bewahrte sein Team mit einer spektakulären Aktion vor dem zwischenzeitlichen Rückstand. „Ich habe meinen Job gemacht. Am Ende haben die Leute vorne das Spiel gewonnen“, sagte der Tiroler bescheiden. Den Sieg im Hinspiel gegen Pafos – das Goldtor besorgte „Joker“ Haris Tabakovic spät - erkaufte sich Salzburg aber teuer. Fünf Spieler verletzten sich, mit Abstand am schlimmsten erwischte es Enrique Aguilar, der einen Unterarmbruch erlitt. „Der große Wermutstropfen“, sagte Röhl, der für das Auswärtsspiel gegen den WAC in der Bundesliga am Sonntag umstellen muss.

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