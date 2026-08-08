Zwangspause: „Seltsam! So etwas kommt nie vor“

„Das war für uns alle eine neue Erfahrung“, erklärte der Übungsleiter. Da nickte auch sein Schlussmann. „Es war seltsam. So etwas kommt nie vor.“ Der 19-Jährige bewahrte sein Team mit einer spektakulären Aktion vor dem zwischenzeitlichen Rückstand. „Ich habe meinen Job gemacht. Am Ende haben die Leute vorne das Spiel gewonnen“, sagte der Tiroler bescheiden. Den Sieg im Hinspiel gegen Pafos – das Goldtor besorgte „Joker“ Haris Tabakovic spät - erkaufte sich Salzburg aber teuer. Fünf Spieler verletzten sich, mit Abstand am schlimmsten erwischte es Enrique Aguilar, der einen Unterarmbruch erlitt. „Der große Wermutstropfen“, sagte Röhl, der für das Auswärtsspiel gegen den WAC in der Bundesliga am Sonntag umstellen muss.