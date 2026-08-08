Schicken Sie uns Ihr schönstes Katzenfoto!

Kastrieren, chippen, registrieren

Seit 2016 gilt in Österreich eine Kastrationspflicht für alle Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie. Ausgenommen sind nur gemeldete Zuchttiere. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Anzeige beim Amtstierarzt. Zuchtkatzen müssen zusätzlich mit einem Mikrochip gekennzeichnet und binnen eines Monats in der Heimtierdatenbank registriert werden. Chippen und Registrieren zahlt sich für jede Katze aus! Nur so kann ein entlaufenes Tier eindeutig seinem Halter zugeordnet und wieder heimgebracht werden.