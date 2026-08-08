Bochum-Profi drohte nach Duell, Bein zu verlieren

Vier Operationen später offenbarte Wittek, dass ihm nur durch die Eingriffe eine Bein-Amputation erspart blieb. „Ich war zu Hause und der Oberschenkel ist angeschwollen und ich hatte dann kein gutes Gefühl. Manchmal ist man ja dann auch so, dass man sagt: ‘Ich schmeiß mir zum Schlafen eine Schmerztablette rein.‘ Aber das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Wenn ich so sechs, sieben Stunden geschlafen hätte, hätte das bitterböse enden können“, erinnerte sich der Bochum-Profi nach dem Spiel gegen Hertha im Sky-Interview.