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Fluch der Karibik

Rückschlag kam für „Captain Colin“ im Zeitfahren

Vorarlberg
08.08.2026 07:33
Colin Stüssi verlor einen Platz in der Gesamtwertung
Colin Stüssi verlor einen Platz in der Gesamtwertung(Bild: MARIO STIEHL)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Ein Rückschlag für Colin Stüssi bei der Tour de la Guadeloupe: Der Schweizer in Diensten des „Team Vorarlberg“ konnte im 19 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr nicht überzeugen. Als 15. verlor er einen Platz in der Gesamtwertung, der Abstand zur Spitze wuchs beträchtlich an.

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Bei dem vorentscheidenden Einzelzeitfahren über 19 Kilometer von Vieux-Habitants nach Vieux-Fort musste sich der Hoffnungsträger des Vorarlberger Continteal-Equipe mit dem 15. Platz begnügen. In der Gesamtwertung fiel er auf den sechsten Rang zurück und liegt nun beinahe fünf Minuten hinter dem Träger des Gelben Trikots, dem US-Amerikaner Cole Owen.

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Blick bereits nach vorne
Als Ursache für seine Leistung nannte Stüssi eine falsche Krafteinteilung sowie ungünstigen Gegenwind. Für die verbleibenden zwei Etappen versprach der Schweizer jedoch, noch einmal voll angreifen zu wollen.

Kilian Feurstein verteidigte sein Grünes Trikot mit Erfolg.
Kilian Feurstein verteidigte sein Grünes Trikot mit Erfolg.(Bild: Tour de la Guadeloupe)

Grünes Trikot verteidigt
Lichtblicke gab es dennoch aus Sicht des heimischen Teams: Kilian Feurstein konnte das Grüne Trikot des Punktbesten erfolgreich verteidigen. Emanuel Zangerle und Tobias Nolde wahrten mit den Rängen neun und elf ihre Chance auf eine Top-10-Platzierung im Gesamtklassement.

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