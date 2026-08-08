Rückschlag kam für „Captain Colin“ im Zeitfahren

Bei dem vorentscheidenden Einzelzeitfahren über 19 Kilometer von Vieux-Habitants nach Vieux-Fort musste sich der Hoffnungsträger des Vorarlberger Continteal-Equipe mit dem 15. Platz begnügen. In der Gesamtwertung fiel er auf den sechsten Rang zurück und liegt nun beinahe fünf Minuten hinter dem Träger des Gelben Trikots, dem US-Amerikaner Cole Owen.