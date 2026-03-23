Sexuelle Gewalt steigt, aber wenige Verurteilungen

142 Anzeigen wegen Vergewaltigung führten in der Steiermark 2024 nur zu 18 rechtskräftigen Verurteilungen. Warum sexuelle Gewalt ernster genommen werden muss und wie wichtig die Gewaltambulanz ist.
Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass der deutsche Schauspieler Christian Ulmen, Ex-Mann der Moderatorin Collien Fernandes, jahrelang hunderte gefälschte Nacktfotos und Sexvideos von ihr im Netz verbreitet haben soll. Sie machte ihre Anzeige nun öffentlich und sorgte für riesiges Echo.
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