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Cyberangriffe: Wenn E-Mail vom Chef zur Falle wird

Vorarlberg
22.03.2026 12:25
„Grundsätzlich kann es jedes Unternehmen treffen – unabhängig von Branche oder Größe“, warnt ...
„Grundsätzlich kann es jedes Unternehmen treffen – unabhängig von Branche oder Größe“, warnt IT-Security-Experte Horst Kasper.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Künstliche Intelligenz hebt Cyberangriffe auf ein neues Level – diese werden schneller, massenhafter und glaubwürdiger. Auch für Vorarlberger Unternehmen wird die digitale Bedrohung immer realer. Ein einziger Klick kann bereits enormen Schaden anrichten.

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Die Anweisung wirkt harmlos: Eine Buchhalterin erhält eine E-Mail vom Geschäftsführer, alles wirkt korrekt – fehlerfreies Deutsch, vertrauter Ton, eine klare Anweisung. Sie tätigt den Überweisungsauftrag. Doch die Nachricht war gefälscht, von einer Künstlichen Intelligenz erstellt. Das Geld ist weg.

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