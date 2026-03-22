Cyberangriffe: Wenn E-Mail vom Chef zur Falle wird

Die Anweisung wirkt harmlos: Eine Buchhalterin erhält eine E-Mail vom Geschäftsführer, alles wirkt korrekt – fehlerfreies Deutsch, vertrauter Ton, eine klare Anweisung. Sie tätigt den Überweisungsauftrag. Doch die Nachricht war gefälscht, von einer Künstlichen Intelligenz erstellt. Das Geld ist weg.