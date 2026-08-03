Die Steuer-Tricks des größten Pferdezentrums

Über Jahre überwies ein gemeinnütziger Verein Hunderttausende Euro an die Betreibergesellschaft des größten österreichischen Pferdezentrums in Stadl-Paura. Vertrauliche Unterlagen werfen nun die Frage auf, ob hinter den „Denkmalschutz“-Spenden eine rechtswidrige steuerliche Umgehungskonstruktion steckte. „Krone +“ kennt die Details.
Die Geschichte des größten österreichischen Pferdezentrums reicht in die Zeit der Habsburger-Monarchie zurück. Die ältesten Gebäude des einstigen k&k-Hengstendepots wurden 1807 errichtet. Heute beherbergt Stadl-Paura auf einem 20 Hektar großen Gelände neben vier Reithallen und vier Außenplätzen unter anderem 100 Lehr- und Ausbildungspferde, ein Agrarisches Bildungszentrum sowie eine Handelsakademie. Auf der Website rühmt man sich, „zur Jahrtausendwende den Sprung zum unverzichtbaren Dienstleistungszentrum für die österreichische Pferdewirtschaft und Veranstaltungsstätte für internationale Events, Turniere, Meisterschaften“ geschafft zu haben. Kurz: Man sei „vielen historischen Gestüten im Ausland weit voraus.“
Weit voraus also. Das könnte auch auf die Konstruktion zutreffen, die sich hinter den denkmalgeschützten Mauern, den Eigentümern und den Geschäften des Pferdezentrums verbirgt.
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