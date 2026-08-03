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Zwei in den Top-10

„Captain Colin“ entert erstmals Karibik-Podium

Sport-Mix
03.08.2026 09:06
Im steilen Zielsprint der dritten Etappe setzte sich der Franzose Damien Urciel knapp vor „Team ...
Im steilen Zielsprint der dritten Etappe setzte sich der Franzose Damien Urciel knapp vor „Team Vorarlberg“-Kapitän Colin Stüssi (M.) durch.(Bild: Tour de la Guadeloupe)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Starke Vorstellung der Vorarlberger Radprofis in der Karibik. Colin Stüssi sprintete auf der dritten Etappe auf den zweiten Platz, Teamkollege Emanuel Zangerle wurde Neunter. Beide liegen damit im Gesamtklassement der Tour de la Guadeloupe aussichtsreich auf den Rängen vier und sechs.

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Auf der dritten, 149 Kilometer langen, Etappe der Tour de la Guadeloupe von Le Gosier nach Capesterre-Belle-Eau konnte sich am Sonntag im anspruchsvollen Schlussanstieg eine siebenköpfige Spitzengruppe absetzen, in der auch Colin Stüssi vom Team Vorarlberg vertreten war.

Zwei Mann in den Top Ten
Im Zielsprint musste sich der Vorarlberger Teamkapitän nur dem Franzosen Damien Urcel geschlagen geben. Emanuel Zangerle erreichte das Ziel mit lediglich 14 Sekunden Rückstand als Neunter. Gesamt liegt Zangerle nun an vierter Stelle (+1:01 Min), Stüssi ist Sechster (+1:34 Min). Das Gelbe Trikot verteidigte Bogdan Zabelinskiy.

Emanuelo Zangerle liegt in der Gesamtwertung aktuell auf Rang vier.
Emanuelo Zangerle liegt in der Gesamtwertung aktuell auf Rang vier.(Bild: Tour de la Guadeloupe)

Sportdirektor Renger ist optimistisch
„Wir haben lange die Kräfte geschont und waren dann im Schlussanstieg die dominierende Mannschaft. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Rundfahrt“, lautete das überaus positive Fazit von Sportdirektor Paul Renger. „Jetzt bin ich endgültig davon überzeugt, dass wir im Gesamtklassement ein gewichtiges Wort mitreden werden.“

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Geschlossene Teamleistung
Tobias Nolde als Sechzehnter und Dominik Röber als 26. komplettierten das starke Mannschaftsergebnis. Renndirektor Paul Renger zeigte sich nach dem Rennen überzeugt, im weiteren Verlauf der insgesamt 1225 Kilometer langen Tour ein gewichtiges Wort mitreden zu können. Insgesamt sind 28 Teams am Start.

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