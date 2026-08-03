„Captain Colin“ entert erstmals Karibik-Podium

Sportdirektor Renger ist optimistisch

„Wir haben lange die Kräfte geschont und waren dann im Schlussanstieg die dominierende Mannschaft. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Rundfahrt“, lautete das überaus positive Fazit von Sportdirektor Paul Renger. „Jetzt bin ich endgültig davon überzeugt, dass wir im Gesamtklassement ein gewichtiges Wort mitreden werden.“