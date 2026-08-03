Biker rast mit 152 km/h durch 60er-Zone

Führerschein an Ort und Stelle weg

Als die Beamten den 23-Jährigen anhielten, gab dieser als Grund für seine rücksichtslose Fahrweise an, er habe zu seinen vorausfahrenden Kollegen aufschließen wollen. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, auch sein Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.