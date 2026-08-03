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Motorrad beschlagnahmt

Biker rast mit 152 km/h durch 60er-Zone

Chronik
03.08.2026 19:12
Ein junger Raser, der in Vorarlberg unterwegs war, ist seinen Führerschein und sein Zweirad los ...
Ein junger Raser, der in Vorarlberg unterwegs war, ist seinen Führerschein und sein Zweirad los (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Die riskante Fahrt eines jungen deutschen Motorradlenkers fand am Sonntagnachmittag ein jähes Ende. Nachdem er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mehrere gefährliche Manöver vollführt hatte, wurde er von einer Zivilstreife gestoppt. Der Führerschein und das Zweirad sind vorerst weg.

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Wilde Szenen haben sich am Sonntag gegen 14 Uhr im Bregenzerwald abgespielt. Ein Motorradfahrer aus Deutschland überholte in Andelsbuch-Bersbuch (Vorarlberg) zuerst eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung, die gerade in Richtung Bezau fuhr – diese nahm sofort die Verfolgung auf. In weiterer Folge überfuhr der Mann bei verwegenen Überholvorgängen Sperrflächen und beschleunigte seine Maschine in einer 60er-Zone auf eine Spitzengeschwindigkeit von 152 km/h.

Führerschein an Ort und Stelle weg
Als die Beamten den 23-Jährigen anhielten, gab dieser als Grund für seine rücksichtslose Fahrweise an, er habe zu seinen vorausfahrenden Kollegen aufschließen wollen. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, auch sein Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.

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